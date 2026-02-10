JO 2026/Ski alpin: L'Autriche remporte une médaille d'or surprise en combiné par équipes, Shiffrin au pied du podium

par Alan Baldwin

Les Autrichiennes Ariane Raedler et Katharina Huber ont remporté mardi la médaille d'or ‍olympique du combiné par équipes féminin alors que les grandes favorites américaines Breezy Johnson et Mikaela Shiffrin ont créé la surprise en échouant au pied du podium.

Les ‌Allemandes Kira Weidle-Winkelmann et Emma Aicher ont remporté la médaille d'argent, à cinq centièmes de l'or, tandis que Jacqueline Wiles et Paula Moltzan ont ​pris le bronze pour les États-Unis (+ 0''25).

La championne du monde et olympique ⁠en titre de descente Breezy Johnson et la meilleure slalomeuse de l'histoire Mikaela Shiffrin ont terminé quatrièmes, à six centièmes du ⁠podium.

Elles étaient bien parties ‍pour imiter leur victoire dans ce format aux derniers Mondiaux ⁠grâce au meilleur temps de la descente réalisé par Breezy Johnson. Mais Mikaela Shiffrin, victorieuse de sept des huit slaloms cette saison et skieuse la plus titrée ​de tous les temps en Coupe du monde, n'a terminé que 15e de la manche de slalom.

L'histoire contrastée de l'Américaine de 30 ans avec les Jeux olympiques ⁠se poursuit. Sacrée en slalom en 2014 et en slalom ​géant en 2018, elle était repartie les mains vides de ​Pékin, en 2022, malgré ​son statut de favorite dans la plupart des six épreuves auxquelles elle avait ​participé.

Cette quatrième place a également mis ⁠fin aux espoirs de Breezy Johnson d'imiter le Suisse Franjo von Allmen en détenant les titres olympiques et mondiaux de descente et de combiné par équipes.

Deuxième de la descente dimanche, l'Allemande Emma Aicher a de nouveau pris l'argent mais en skiant ‌lors du slalom, symbole de sa polyvalence.

Parmi les trois duos français engagés, Laura Gauché et Marion Chevrier ont été les mieux placées (8e, + 1''13) devant Camille Cerutti et Caitlin McFarlane (12e, + 2''03). Romane Miradoli et Marie Lamure n'ont pas été classées puisque la seconde n'a pas terminé le slalom.

