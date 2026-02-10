 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aurore Bergé condamne à son tour le tifo des ultras du PSG
information fournie par So Foot 10/02/2026 à 16:36

Aurore Bergé condamne à son tour le tifo des ultras du PSG

Aurore Bergé condamne à son tour le tifo des ultras du PSG

Ça ne passe pas. Après le candidat socialiste à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire, c’est au tour de la ministre déléguée à la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, de s’insurger contre une banderole déployée par les ultras parisiens pendant le Classique ce dimanche.

Le tifo en question représente un supporter marseillais grimé en livreur de l’entreprise DPD, transportant un carton sur lequel est dessiné un rat (référence à un chant jugé raciste). Le tout accompagné du message « Les Marseillais c’est des livreurs ».

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank