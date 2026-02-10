Aurore Bergé condamne à son tour le tifo des ultras du PSG

Aurore Bergé condamne à son tour le tifo des ultras du PSG

Ça ne passe pas. Après le candidat socialiste à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire, c’est au tour de la ministre déléguée à la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, de s’insurger contre une banderole déployée par les ultras parisiens pendant le Classique ce dimanche.

Le tifo en question représente un supporter marseillais grimé en livreur de l’entreprise DPD, transportant un carton sur lequel est dessiné un rat (référence à un chant jugé raciste). Le tout accompagné du message « Les Marseillais c’est des livreurs ». …

CMF pour SOFOOT.com