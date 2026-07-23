Un ancien de l'OL sans club depuis plus d'un an signe à Bayonne
L’aigle opte pour l’aviron. Le Malien Youssouf Koné (17 sélections, 1 but) signe à l’Aviron Bayonnais (pour sa section foot hein) après un an et demi sans club .
Une dernière expérience à la JS Kabylie
Post-formé au LOSC, puis transféré pour 9 millions d’euros à l’OL en 2015, le latéral gauche de 31 ans cumule 70 matchs de Ligue 1, avec des expériences à Troyes et l’AC Ajaccio.…
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