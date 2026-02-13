Bruno Genesio tente des choses pour réveiller l’attaque du LOSC

Un vendredi 13 à la hauteur de la poisse lilloise. Bruno Genesio s’apprête à devoir composer sans neuf de ses joueurs. Si Marc-Aurèle Caillard, Ousmane Touré, Osame Sahraoui, Hamzane Igamane, Thomas Meunier, Ethan Mbappé et Noah Edjouma occupent l’infirmerie, Nathan Ngoy et Aïssa Mandi seront également absents, suspendus.

La jeune recrue venue de Toulouse a ressenti une gêne à l’ischio-jambier à l’entraînement ce jeudi. En revanche, Nabil Bentaleb est de retour dans le groupe.…

SW pour SOFOOT.com