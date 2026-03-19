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Un ancien chef d’État au chevet du Sénégal
information fournie par So Foot 19/03/2026 à 20:18

Un ancien chef d’État au chevet du Sénégal

Un ancien chef d’État au chevet du Sénégal

Les grands noms s’en mêlent. Quelques jours après la décision de la CAF de désigner le Maroc vainqueur de la CAN par forfait, le monde du football se divise. Si le règlement africain stipule effectivement qu’une équipe qui sort du terrain est désignée comme forfait, d’autres se réfèrent au règlement de la FIFA qui confie avant tout l’autorité du match au corps arbitral. C’est précisément l’avis de George Weah , qui dans un communiqué sur Facebook indique que « le résultat obtenu sur le terrain doit être maintenu ».

Une « parodie de justice »

« De plus, après le match, le rapport de l’arbitre a fait état d’un arrêt de jeu pendant la rencontre, et non d’un forfait, et a recommandé des sanctions appropriées pour les infractions commises pendant le match » , a poursuivi l’ex-président du Liberia entre 2018 et 2024.…

TJ pour SOFOOT.com

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