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Leo Messi de retour à Rosario !
information fournie par So Foot 21/07/2026 à 22:36

Leo Messi de retour à Rosario !

Leo Messi de retour à Rosario !

Retour au bercail. Après avoir essuyé ses larmes après la défaite en finale de Coupe du monde face à l’Espagne, Leo Messi est enfin rentré chez lui, à Rosario. La chaîne sportive ESPN a diffusé des images montrant la star de 39 ans à bord d’un monospace gris, à son arrivée dans une résidence sécurisée de Funes, en périphérie de sa ville natale.

La Pulga y possède une maison, où il séjourne habituellement lorsqu’il passe une tête dans la région. Malgré la foule rassemblée, l’octuple Ballon d’or n’est pas sorti de son carosse .…

SW pour SOFOOT.com

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