Un amical entre le Pays basque et la Palestine en novembre prochain

Le 15 novembre prochain, San Mamés ne sera pas qu’un stade. La Catedral de Bilbao accueillera un match amical entre la sélection du Pays basque et celle de Palestine. Un rendez-vous qui dépasse largement les quatre-vingt-dix minutes, pensé comme un hommage aux victimes du conflit à Gaza.

🚨 Noticia @Carrusel ⚽️ El próximo 15 de noviembre se jugará un EUSKADI vs PALESTINA en San Mamés 🎙️ Informan @garridocarrusel y @NikoCastellano pic.twitter.com/TCXOGw8gDb…

