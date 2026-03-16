Un ado de 16 ans, Harry Kane, ou même un plot : quel gardien pour le Bayern face à l’Atalanta ?

Un ado de 16 ans, Harry Kane, ou même un plot : quel gardien pour le Bayern face à l’Atalanta ?

Les gardiens du Bayern tombent comme des mouches : Manuel Neuer, Jonas Urbig et Sven Ulreich sont tous blessés. Même le portier numéro 1 de la réserve, Leon Klanac, est à l’infirmerie. Un sacré casse-tête pour Vincent Kompany avant de défier l’Atalanta en Ligue des champions. Heureusement, il a encore quelques options sous le coude.

Leonard Prescott

Il n’a que 16 ans, mais il est déjà grand – en tout cas par la taille (1,96 mètre). Leonard Prescott postule logiquement puisqu’il était sur le banc samedi contre le Bayer Leverkusen. Il garde les cages des U19 du club et connaît déjà le parfum des matchs européens : il était titulaire en Youth League face à Chelsea, Bruges, Pafos et Arsenal cette saison. Bilan ? Une victoire, trois défaites et dix buts encaissés. Il n’a pas été aidé, certes. C’est désormais de l’histoire ancienne : mercredi, il pourrait devenir le plus jeune gardien de l’histoire du Bayern en détrônant Sven Scheuer, aligné à 18 ans en 1989.

Leonard Prescott had to fly to make this save ✈️#UYL | @fcbayerncampus pic.twitter.com/kumDq5KSHI…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com