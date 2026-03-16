Et si Djibril Cissé était élu meilleur joueur de l’histoire de Liverpool ?

Qui sera le GOAT ? Liverpool a lancé un sondage XXL pour établir le top 100 des joueurs ayant porté ses couleurs depuis 1892. Une liste de 250 joueurs a été établie et chaque fan est invité à en sélectionner 25 via le formulaire dédié. Deux Français en font partie et prétendent donc au titre suprême : Djibril Cissé et Ibrahima Konaté. En revanche, pas de Mamadou Sakho, David Ngog, Hugo Ekitiké, Anthony Le Tallec, Grégory Vignal ou Florent Sinama-Pongolle.

Preuve que le choix est large : Darwin Núñez, Jarell Quansah et Takumi Minamino font partie des présélectionnés. Les votes sont ouverts jusqu’au 30 avril . L’association des anciens joueurs du club, des journalistes et un panel du club auront aussi leur mot à dire. Le classement final sera établi à partir de tous ces votes, puis sera révélé de manière progressive entre juin et juillet .…

QB pour SOFOOT.com