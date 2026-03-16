 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Et si Djibril Cissé était élu meilleur joueur de l’histoire de Liverpool ?
information fournie par So Foot 16/03/2026 à 15:00

Et si Djibril Cissé était élu meilleur joueur de l’histoire de Liverpool ?

Et si Djibril Cissé était élu meilleur joueur de l’histoire de Liverpool ?

Qui sera le GOAT ? Liverpool a lancé un sondage XXL pour établir le top 100 des joueurs ayant porté ses couleurs depuis 1892. Une liste de 250 joueurs a été établie et chaque fan est invité à en sélectionner 25 via le formulaire dédié. Deux Français en font partie et prétendent donc au titre suprême : Djibril Cissé et Ibrahima Konaté. En revanche, pas de Mamadou Sakho, David Ngog, Hugo Ekitiké, Anthony Le Tallec, Grégory Vignal ou Florent Sinama-Pongolle.

Preuve que le choix est large : Darwin Núñez, Jarell Quansah et Takumi Minamino font partie des présélectionnés. Les votes sont ouverts jusqu’au 30 avril . L’association des anciens joueurs du club, des journalistes et un panel du club auront aussi leur mot à dire. Le classement final sera établi à partir de tous ces votes, puis sera révélé de manière progressive entre juin et juillet .…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank