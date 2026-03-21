Un accident de la route retarde un match de Premier League
En espérant que personne ne soit blessé. Prévu pour 13h30, le coup d’envoi de la rencontre entre Brighton et Liverpool a été décalé d’un quart à cause d’un accident de la route survenu sur le trajet menant au stade .
🚨 Kick-off has been delayed by 15 minutes due to a road traffic accident on the A27.…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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