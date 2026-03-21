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Un accident de la route retarde un match de Premier League
information fournie par So Foot 21/03/2026 à 13:14

Un accident de la route retarde un match de Premier League

Un accident de la route retarde un match de Premier League

En espérant que personne ne soit blessé. Prévu pour 13h30, le coup d’envoi de la rencontre entre Brighton et Liverpool a été décalé d’un quart à cause d’un accident de la route survenu sur le trajet menant au stade .

🚨 Kick-off has been delayed by 15 minutes due to a road traffic accident on the A27.…

JF pour SOFOOT.com

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