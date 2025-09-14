Un 7-0 et un triplé pour Thomas Müller !
Thomas Müller à Vancouver, et pourquoi pas ?
En tout cas, l’Allemand semble y prendre énormément de plaisir depuis son arrivée. Ce dimanche, l’ancien joueur du Bayern Munich s’est par exemple mis en valeur en s’offrant un triplé lors d’une victoire 7-0 contre Philadelphie à l’occasion de la 32 e journée de Major League Soccer.…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer