24/12/2025 à 15:34

Ultra clutch, le Burkina Faso renverse la Guinée Équatoriale dans le temps additionnel

Burkina Faso 2-1 Guinée Equatoriale

Buts : Minoungou (90 e +5) et Tapsoba (90 e +8) // Anieboh (85 e ) pour les Nzalang Nacional

Expulsion : Ndong (50 e ) pour les Équatoguinéens …

TJ pour SOFOOT.com