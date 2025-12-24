Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Ultra clutch, le Burkina Faso renverse la Guinée Équatoriale dans le temps additionnel
information fournie par So Foot•24/12/2025 à 15:34
Ultra clutch, le Burkina Faso renverse la Guinée Équatoriale dans le temps additionnel
Burkina Faso 2-1 Guinée Equatoriale
Buts : Minoungou (90
e
+5) et Tapsoba (90
e
+8) // Anieboh (85
e
) pour les Nzalang Nacional
Expulsion : Ndong (50
e
) pour les
Équatoguinéens
…
