Ulrik Saltnes : « Le secret de Bodø, c’est de mettre les bonnes personnes aux bons endroits »

Ulrik Saltnes : « Le secret de Bodø, c’est de mettre les bonnes personnes aux bons endroits »

Ulrik Saltnes n’a que 32 ans, mais est déjà le joueur le plus capé de l’histoire de Bodø/Glimt. De la deuxième division norvégienne à la Ligue des champions, il a tout connu, sauf la chaleur.

Tu joues à Bodø/Glimt depuis le début de ta carrière. Grandir dans le nord de la Norvège, ce n’est pas trop ennuyant ?

Je suis né à Brønnøysund, une toute petite ville sur la côte, entre Trondheim et Bodø. Quand j’étais petit, j’étais tout seul à jouer au foot. Avant d’arriver ici, j’avais joué dans pas mal de villes autour. J’ai été repéré en faisant quelques tournois pour Bodø/Glimt. J’essayais simplement de vivre du football. Je suis arrivé ici à 17 ans, et depuis je n’ai pas de plan, à part de jouer le prochain match. Ma femme aussi est d’ici, ma fin de carrière dépend d’elle. On aura bientôt un deuxième enfant, et Bodø, c’est un bel endroit pour grandir. C’est safe , ce n’est pas très grand, mais pas très petit non plus, comparé à Brønnøysund.…

Propos recueillis par Ulysse Llamas, à Bodø pour SOFOOT.com