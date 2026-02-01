 Aller au contenu principal
Strabourg bientôt sans son capitaine ?
information fournie par So Foot 01/02/2026 à 12:44

Strabourg bientôt sans son capitaine ?

Strabourg bientôt sans son capitaine ?

Merci Liam Rosenior… Parti de Strasbourg pour Chelsea au début de l’année 2026 (autrement dit, en plein milieu de saison), l’entraîneur anglais continue de faire de la peine au club alsacien. Car selon les informations rapportées par L’Équipe , l e technicien ferait actuellement le forcing pour récupérer Mamadou Sarr dans les prochains jours .

En effet, le capitaine du RCSA appartient aux Blues depuis le mois de juin 2025 et n’est donc que prêté à l’entité française . En « échange » de cette mauvaise nouvelle sportive pour Gary O’Neil, Aaron Anselmino ferait le chemin inverse. Un joueur dont le prêt au Borussia Dortmund… vient juste d’être cassé par les Londoniens. Du grand n’importe quoi.…

FC pour SOFOOT.com

