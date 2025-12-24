Ukraine-Zelensky veut s'entretenir avec Trump pour régler la question des territoires

par Olena Harmash

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a demandé à s'entretenir avec son homologue américain Donald Trump afin de régler les questions les plus sensibles, dont celle des territoires, pour parvenir à un accord de paix avec la Russie, dans la foulée des négociations qui se sont tenues ce week-end à Miami.

A la suite des pourparlers entre les délégations ukrainiennes et américaines sur le sol américain, Washington et Kyiv étaient proches de trouver un compromis sur un accord-cadre en 20 points, a déclaré Volodimir Zelensky dans des propos dévoilés par le bureau présidentiel ukrainien mercredi.

"C'est un document qui est un document-cadre, fondamental pour mettre fin à la guerre. Un document politique entre nous, l'Amérique, l'Europe et les Russes", a-t-il déclaré.

"Nous sommes prêts pour une réunion avec les Etats-Unis au niveau des dirigeants pour aborder ces questions sensibles. Les questions comme celles portant sur les territoires doivent être discutées au niveau des dirigeants."

Les différentes parties doivent notamment discuter d'une proposition visant à établir une zone démilitarisée ou une "zone économique libre", dans la région du Donbass revendiquée par Moscou.

A son retour à la Maison blanche en début d'année, le président américain Donald Trump a émis le souhait de mettre rapidement fin au conflit avant de se heurter aux exigences russes et ukrainiennes.

L'Ukraine et ses soutiens européens s'efforcent depuis près d'un mois de modifier le projet de plan de paix initial qu'ils jugeaient beaucoup trop favorable à la Russie.

ÉVOLUTION CONSIDÉRABLE

Le chef d'Etat ukrainien a déclaré que le projet de paix en 20 points était une évolution considérable par rapport à la première proposition en 28 points élaborée par Washington et Moscou.

Sur la base du projet en 20 points, la taille de l'armée ukrainienne resterait la même qu'actuellement avec 800.000 soldats en temps de paix, selon Volodimir Zelensky.

"(...) nous serons capables de voir une Ukraine forte, soutenue par la Coalition des volontaires, avec un mécanisme pour surveiller le respect de la paix, disposant de mesures spécifiques pour répondre à toute nouvelle agression potentielle", a-t-il ajouté.

Les dirigeants ukrainiens et américains ont également planché sur des documents liés à la reconstruction économique de l'Ukraine après la fin de la guerre, a précisé Volodimir Zelensky.

QUESTION NON RÉSOLUE DES TERRITOIRES

Toutefois, la question des territoires restait en suspens et devra faire l'objet d'une réunion au niveau des chefs d'Etat, a précisé Volodimir Zelensky.

Vladimir Poutine avait exposé ses conditions en juin 2024, exigeant que Kyiv renonce à rejoindre l'Otan et retire ses troupes de quatre provinces que Moscou revendique comme faisant partie de la Russie. Moscou n'a fait aucune concession par rapport à ses exigences, et l'Ukraine affirme qu'elle ne les acceptera pas.

Washington travaille sur un compromis et tente d'établir une zone démilitarisée ou une zone économique libre, a annoncé Volodimir Zelensky.

L'avenir de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe et située dans un territoire sous occupation russe, reste aussi incertain.

Le nouveau projet de paix en 20 points doit être étudié par Moscou avant de pouvoir déterminer les prochaines étapes des discussions, selon le président ukrainien.

"Nous disons : si toutes les régions sont incluses et si l'on reste où nous sommes, alors nous trouverons un accord", a avancé Volodimir Zelensky.

En cas de désaccord, le président ukrainien expose deux options : une poursuite de la guerre ou "une décision devra être prise au sujet de toutes les zones économiques potentielles".

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a fait savoir mercredi que le président russe Vladimir Poutine a été informé des propositions par l'envoyé Kirill Dmitriev et que Moscou allait formuler sa position.

(Reportage d'Olena Harmash, avec la contribution de Dmitry Antonov ; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)