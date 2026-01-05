Ukraine-Zelensky veut remplacer le chef du service de sécurité ukrainien

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré lundi qu'il souhaitait remplacer le chef du service de sécurité du pays (SBU), Vassil Maliouk, dans le cadre d'un remaniement plus large qui a également vu le remplacement du directeur de cabinet de la présidence.

"Il doit y avoir plus d'opérations asymétriques ukrainiennes contre l'occupant et l'État russe, et des résultats plus solides dans l’élimination de l’ennemi", a déclaré sur X Volodimir Zelensky.

Vassil Maliouk a pris la tête du SBU en 2023 et, sous sa direction, le service a mené plusieurs opérations très médiatisées, notamment des attaques contre le pont de Crimée et des bases de bombardiers stratégiques russes.

(Reportage Yuliia Dysa, version française Bureau de Gdansk, édité par Blandine Hénault)