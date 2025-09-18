 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ukraine: Zelensky revendique une contre-offensive réussie dans l'est
information fournie par AFP 18/09/2025 à 17:54

Le président ukrainien Volodymyr avec des militaires sur le front dans la région de Donetsk (est), le 18 septembre 2025 ( UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / Handout )

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rendu jeudi visite aux soldats sur le front, se félicitant d'une contre-offensive réussie dans l'est face aux troupes russes, dont le nombre a été estimé par le président russe Vladimir Poutine à "plus de 700.000".

Le président américain Donald Trump a de son côté admis jeudi que le conflit en Ukraine n'était pas aussi "facile" à résoudre que ce qu'il espérait, et a estimé que Vladimir Poutine l'avait "vraiment laissé tomber" en choisissant de poursuivre les hostilités.

Plus de trois ans et demi après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, les pourparlers pour mettre fin au conflit sont dans l'impasse, tant les positions de Moscou, qui exige que l'Ukraine lui cède des territoires, et de Kiev semblent inconciliables. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a estimé jeudi qu'il fallait "accentuer la pression" sur Vladimir Poutine.

L'essentiel des combats se concentre toujours dans le Donbass, une région industrielle, minière et très fortifiée de l'est du pays, où les troupes russes progressent lentement.

"J'ai rencontré nos soldats participant à la contre-offensive de Dobropillia", a annoncé M. Zelensky sur les réseaux sociaux en assurant que l'armée ukrainienne avait "libéré 160 km2" dans cette zone.

L'armée russe avait réalisé en août une rare percée des défenses ukrainiennes en direction de cette ville qui comptait 28.000 habitants avant la guerre. L'Ukraine avait alors dépêché des renforts pour combler la brèche.

Le président ukrainien Volodymyr avec des militaires sur le front dans la région de Donetsk (est), le 18 septembre 2025 ( UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / Handout )

"Pas à pas, les soldats libèrent notre territoire: depuis le début de l'opération, 160 km2 et sept localités ont été libérés" près de Dobropillia, a affirmé M. Zelensky.

En outre, l'armée ukrainienne a "nettoyé plus de 170 km2 et neuf autres localités", a-t-il dit, sans plus de précisions.

Une source haut placée au sein du pouvoir ukrainien a indiqué à l'AFP que les troupes ukrainiennes avaient éliminé les troupes russes dans cette dernière zone, mais sans en reprendre le contrôle.

- raffineries ciblées -

Selon le site de cartographie militaire DeepState, proche de l'armée ukrainienne, les forces de Kiev ont repris environ 45 km2 dans le secteur de Dobropillia, et plus de 200 km2 se trouvent dans la "zone grise" disputée entre les deux camps.

Selon cette source, l'armée russe contrôle encore partiellement au moins deux localités au sein de la tête-de-pont formée en août.

Ailleurs sur le front, les forces ukrainiennes sont confrontées à une situation qui se détériore autour de plusieurs localités d'importance: le noeud logistique de Pokrovsk et les forteresses de Koupiansk et de Kostiantynivka.

Dans cette dernière, cinq civils ont été tués jeudi matin dans une frappe russe, selon la police ukrainienne.

A Koupiansk, des combats de rues se déroulent dans le centre de la ville, a affirmé DeepState, selon lequel les troupes russes ont pénétré les défenses ukrainiennes en traversant une conduite de gaz.

Selon une analyse par l'AFP des données fournies par l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), la progression de l'armée russe reste forte mais a ralenti en août avec 594 km2 capturés en un mois et plus de 6.000 km2 en un an.

Vladimir Poutine a rapporté jeudi que plus de 700.000 militaires russes étaient déployés sur le front en Ukraine.

L'Ukraine a de son côté indiqué avoir frappé jeudi une nouvelle raffinerie en Russie, à environ 1.400 km du front dans la région du Bachkorstastan, causant un incendie.

Kramatorsk, est de l'Ukraine, le 15 septembre 2025 ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )

Ce type d'attaques visant le secteur pétrolier et gazier russe se multiplie ces derniers mois, une stratégie qui a fait fortement grimper en Russie les prix du carburant à la pompe.

Moscou et Kiev ont par ailleurs procédé jeudi à un nouvel échange de dépouilles de soldats tués: l'Ukraine a rapporté avoir récupéré 1.000 corps remis par la Russie, qui en a reçu pour sa part 24.

Ce nouvel échange porte à plus de 12.000 le nombre de corps rendus par la Russie à l'Ukraine depuis le début de l'année. Les corps remis par l'Ukraine à la Russie se comptent en centaines sur la même période.

Guerre en Ukraine
Défense
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 18:32

    lorant21 se sont surtout nos dirigeants, et nos trolls, qui mentaient avant la guerre, et maintenant que la guerre est là ils continuent à mentir. Et pas juste pour la guerre.

