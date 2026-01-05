Ukraine : Zelensky remplace le général Maliouk, chef d'orchestre de la spectaculaire opération "Spider Web" contre la Russie

Le désormais ex-chef du service de sécurité nationale continuera ses activités au sein du SBU.

Vassyl Maliouk, à Kiev, le 7 février 2023 ( AFP / ANDRII NESTERENKO )

La réorganisation des figures de proue de l'appareil de défense ukrainien se poursuit. Volodymyr Zelensky a annoncé lundi 5 janvier le remplacement du populaire chef du service de sécurité nationale (SBU) Vassyl Maliouk, connu pour des opérations spectaculaires contre la Russie, dans le cadre d'un vaste remaniement. "Je l'ai remercié pour son travail", a déclaré Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux, diffusant des photos de sa rencontre avec Vassyl Maliouk, 42 ans, sur lesquelles l'on peut voir les deux hommes se serrer la main.

Le général Maliouk est devenu très populaire en Ukraine après une série d'attaques retentissantes en Russie, qui envahit l'Ukraine depuis près de quatre ans. Au cours d'une opération inédite, baptisée "Toile d'araignée", le SBU a ainsi réussi en 2025 à détruire plusieurs bombardiers russes lors d'une attaque coordonnée de drones envoyés en Russie clandestinement, dissimulés à l'intérieur de camions.

Ces appareils sans pilote avaient frappé simultanément plusieurs bases aériennes sur le territoire russe, touchant des avions utilisés pour bombarder des villes ukrainiennes. M. Maliouk, qui dirigeait le SBU depuis 2022, continuera son travail au sein de cette structure et se concentrera sur des "opérations asymétriques" contre la Russie, a ajouté M. Zelensky, sans plus de précisions.

Il a également signé un décret sur la nomination à titre provisoire à la tête du SBU de M. Ievgeniï Khmara, le chef du département "Alfa" spécialisé dans des opérations commando au sein du service de sécurité nationale.

Boudanov prend du galon

Sur fond de rumeurs à propos du départ de M. Maliouk circulant depuis quelques jours, un certain nombre de commandants de l'armée ukrainienne respectés ont rendu publiques samedi des déclarations de soutien à ce responsable, soulignant son efficacité à son poste.

Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un vaste remaniement entamé par M. Zelensky au sein de structures liées à la défense, en dépit d'efforts diplomatiques internationaux en vue de mettre fin à la guerre avec la Russie. La semaine dernière, le chef de l'Etat a nommé le très populaire chef du renseignement militaire, Kyrylo Boudanov, à la tête de son cabinet et annoncé le futur remplacement du ministre de la Défense. Interrogé sur ces décisions, M. Zelensky a déclaré samedi souhaiter relancer ces organismes "au cas où" la Russie refuserait d'arrêter les hostilités.