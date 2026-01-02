Ukraine-Zelensky propose Mykhaïlo Fedorov au poste de ministre de la Défense

(Actualisé avec précisions et contexte)

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a proposé vendredi de nommer le premier vice-Premier ministre Mykhaïlo Fedorov au poste de ministre de la Défense, louant ses compétences dans le développement des drones et la numérisation des services de défense du pays.

Mykhaïlo Fedorov, qui devrait remplacer Denys Chmyhal, a également été ministre de la Transformation numérique. Sa nomination doit désormais être approuvée par le Parlement.

"Mykhaïlo est profondément impliqué dans l'initiative de la "ligne de drones" et travaille très efficacement à la numérisation des services et des opérations de l'Etat", a déclaré Volodimir Zelenskiy dans une allocution vidéo.

"Avec l'ensemble de notre personnel militaire, le commandement militaire, les fabricants d'armes nationaux et les partenaires de l'Ukraine, nous devons mettre en œuvre des changements dans le secteur de la défense qui seront véritablement bénéfiques", a ajouté le chef de l'Etat ukrainien.

Volodimir Zelensky a également rendu hommage à Denys Chmyhal, soulignant que son ministère avait obtenu de bons résultats sous sa direction et qu'il était appelé à occuper un nouveau poste au sein du gouvernement.

Le président ukrainien a par ailleurs annoncé un peu plus tôt avoir choisi le chef du renseignement militaire Kyrylo Boudanov pour le poste de directeur de cabinet de la présidence, laissé vacant par la démission d'Andriy Yermak le 28 novembre.

Ces nominations interviennent alors que Kyiv cherche à renforcer sa position dans les négociations à l'initiative des Etats-Unis pour mettre fin au conflit avec la Russie, qui dure depuis près de quatre ans.

(Reportage Ron Popeski à Winnipeg et Oleksandr Kozhukhar à Kyiv; version française Claude Chendjou)