Ukraine-Zelensky annonce qu'il va rencontrer Trump dimanche
information fournie par Reuters 26/12/2025 à 15:28

(Actualisé avec confirmation d'une réunion dimanche)

Volodimir Zelensky a déclaré vendredi qu'il prévoyait de rencontrer le président américain Donald Trump dimanche en Floride pour tenter de mettre fin à la guerre menée par la Russie en Ukraine.

"En ce qui concerne les questions sensibles, nous discuterons à la fois du Donbass et de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Nous discuterons certainement d'autres questions", a-t-il déclaré aux journalistes sur l'application de messagerie WhatsApp.

"Cette réunion a pour but précis de finaliser autant que possible tous les détails", a-t-il ajouté.

Le chef d'Etat ukrainien a également précisé qu'il ne pouvait pas dire si un accord serait signé à l'issue ce cette réunion mais que l'Ukraine y était prête.

Donald Trump, qui a parfois exprimé sa frustration face à la lenteur des progrès dans les négociations, avait précédemment indiqué qu'il rencontrerait Volodimir Zelensky s'il estimait qu'une avancée diplomatique significative était possible.

Les alliés européens pourraient se joindre aux discussions à distance, a précisé le président ukrainien.

Les questions territoriales restent un obstacle majeur pour un éventuel accord. La Russie exige que l'Ukraine retire ses troupes de la partie de la région de Donetsk qu'elle n'a pas réussi à conquérir militairement après bientôt quatre ans de guerre.

Les responsables ukrainiens considèrent qu'un arrêt des combats le long de la ligne de front actuelle serait la solution la plus équitable. Pour Volodimir Zelensky, tout compromis territorial devra être approuvé par le peuple ukrainien lors d'un éventuel référendum.

Le président ukrainien a présenté mercredi les principaux éléments d'un projet d'accord-cadre de paix en 20 points discuté avec les États-Unis, affirmant qu'il pourrait servir de base à de futurs accords visant à mettre fin à la guerre avec la Russie.

Les différentes parties doivent notamment discuter d'une proposition visant à établir une zone démilitarisée ou une "zone économique libre" dans la région du Donbass revendiquée par Moscou.

Volodimir Zelensky s'est entretenu jeudi avec l'émissaire américain Steve Witkoff et le gendre du président Donald Trump, Jared Kushner, avec qui il a évoqué les moyens de mettre fin à la guerre.

Selon des informations du journal russe Kommersant, Vladimir Poutine a par ailleurs déclaré le 24 décembre à quelques-uns des plus importants hommes d'affaires russes que, s'il n'entendait pas faire de concessions sur le Donbass, il pourrait accepter d'échanger certains des territoires contrôlés par ses forces en Ukraine.

(Rédigé par Yuliia Dysa à Kyiv et Dmitry Antonov à Moscou, avec la contribution de Trevor Hunnicutt ; version française Augustin Turpin et Kate Entringer)

