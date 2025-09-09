 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ukraine-Une frappe russe fait 20 morts dans la région de Donetsk-Zelensky
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 11:41

Plus de 20 civils ont été tués dans une frappe russe qui a touché un village ukrainien de la région de Donetsk (est), a déclaré mardi le président ukrainien Volodimir Zelensky, qui a appelé les alliés de Kyiv à accentuer la pression sur Moscou pour mettre fin à la guerre.

"Directement sur les gens. Des civils ordinaires. Au moment même où les pensions étaient versées", a-t-il écrit sur X.

"Le monde ne doit pas rester silencieux. Le monde ne doit pas rester inactif. Une réponse est nécessaire de la part des Etats-Unis. Une réponse est nécessaire de la part de l'Europe. Une réponse est nécessaire de la part du G20."

(Yulia Dysa; version française Zhifan Liu; édité par Augustin Turpin)

Guerre en Ukraine
