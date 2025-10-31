 Aller au contenu principal
Nvidia annonce qu'il fournira 260.000 de ses puces les plus sophistiquées à la Corée du Sud
information fournie par AFP 31/10/2025 à 09:04

Le patron de Nvidia Jensen Huang lors d'un discours à Gyeongju (Corée du sud) lors de l'APEC, le 31 ocotbre 2025. ( AFP / ANTHONY WALLACE )

Le mastodonte américain des puces Nvidia a annoncé vendredi qu'il fournira 260.000 de ses semi-conducteurs les plus performants à la Corée du Sud, lors d'une rencontre entre son patron Jensen Huang et le président sud-coréen Lee Jae Myung.

La firme californienne a indiqué qu'il "travaillait avec la Corée du Sud pour étendre l'infrastructure d'intelligence artificielle (IA) du pays avec plus d'un quart de million de GPU (processeurs graphiques)", répartis entre les services de cloud (informatique décentralisée) et des usines.

En particulier, le géant technologique national Samsung Electronics "construit une usine équipée de plus de 50.000 GPU afin d'accélérer sa feuille de route en matière d'IA, de puces et de transformation numérique", précise le communiqué.

Le conglomérat SK Group, maison-mère du fabricant de puces mémoires SK Hynix, et le constructeur automobile Hyundai Motor vont également équiper des usines avec les puces Blackwell de Nvidia, ses semi-conducteurs IA les plus sophistiquées.

Le président de la Corée du Sud Lee Jae Myung (d) salue le patron de Nvidia Jensen Huang (g) lors de la conférence de l'APEC à Gyeongju le 31 octobre 2025 ( POOL / JUNG YEON-JE )

NAVER Cloud, qui exploite le plus grand moteur de recherche sud-coréen, recevra 60.000 puces pour étendre son infrastructure d'IA. 50.000 autres seront déployées au "Centre national de calcul d'IA" de Séoul et auprès de fournisseurs de services de cloud.

Alors que "ses usines ont déjà inspiré le monde entier avec leurs navires, voitures, puces et appareils électroniques sophistiqués", "le leadership de la Corée du Sud en matière de technologie et de production la place au coeur de la révolution industrielle de l'IA", a commenté Jensen Huang.

Le communiqué mentionne également une collaboration avec le groupe LG "pour favoriser le développement de la technologie d'IA physique".

Cette annonce intervient alors que les plus grands patrons de la tech, dont Jensen Huang, sont réunis cette semaine en Corée du Sud, en marge d'un sommet des dirigeants des pays de l'Asie-Pacifique (APEC).

Les commandes massives de microprocesseurs de pointe qui alimentent les systèmes d'IA ont fait de Nvidia la plus grande entreprise mondiale en termes de capitalisation boursière: elle a franchi mercredi le cap symbolique des 5.000 milliards de dollars.

Certains experts s'inquiètent toutefois du risque d'explosion d'une possible "bulle de l'IA" sur les marchés boursiers et s'interrogent sur la durabilité de la demande.

La menace de nouvelles taxes douanières sur les puces importées aux Etats-Unis, brandies par le président américain Donald Trump, assombrit également les perspectives du secteur.

Par ailleurs, Nvidia se retrouve pris dans un bras de fer géopolitique entre les Etats-Unis et la Chine, qui se livrent une véritable course au développement de l'IA de pointe.

Washington restreint ainsi l'exportation des puces haut de gamme de Nvidia (dont les Blackwell) vers la Chine pour des raisons de sécurité nationale, tandis que Pékin a tourné le dos à l'entreprise, privilégiant le développement de sa propre industrie des semi-conducteurs.

De quoi faire de la Corée du Sud un marché d'autant plus précieux aux yeux de Nvidia pour ses ventes de puces.

IA: Intelligence artificielle
