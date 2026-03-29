Ukraine-Une attaque russe tue trois personnes à Kramatorsk

Une frappe russe a fait trois morts et 13 blessés dimanche dans la ville de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, a indiqué la police.

Les autorités ont précisé qu'un garçon de 13 ans figurait parmi les victimes. Selon un communiqué, les forces russes ont utilisé des bombes planantes lors de cette attaque contre Kramatorsk, une ville fréquemment ciblée dans la guerre qui oppose Kyiv à Moscou depuis plus de quatre ans.

Kramatorsk a subi une première attaque, suivie d'une autre deux heures plus tard.

Parmi les autres villes touchées dimanche par des attaques russes figurent Oleksievo-Droujkivka, voisine de Kramatorsk, ainsi que Sloviansk, plus au nord.

Kramatorsk et Sloviansk font partie des villes de la "ceinture fortifiée", considérées comme des cibles clés dans la lente avancée de la Russie vers l'ouest pour s'emparer de la région de Donetsk.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les informations relatives à ces attaques.

(Reportage Ron Popeski, version française Benjamin Mallet)