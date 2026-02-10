Ukraine-Une attaque russe endommage un site énergétique près d'Odessa

Une attaque russe a endommagé une installation énergétique dans la région d'Odessa, sur la mer Noire, a annoncé mardi le fournisseur d'électricité DTEK.

"Les dégâts sont importants. Les réparations prendront longtemps avant de remettre l'équipement en état de fonctionnement", a déclaré DTEK sur la messagerie Telegram.

Plus tôt, le gouverneur régional Oleh Kiper avait indiqué que certaines localités de la région se retrouvaient partiellement privées d'électricité.

"Dans la nuit, l'ennemi a lancé une nouvelle attaque cynique contre l'infrastructure énergétique de la région d'Odessa", a écrit Oleh Kiper sur Telegram.

Les infrastructures critiques fonctionnent grâce à des générateurs et des travaux sont en cours pour rétablir l'approvisionnement en électricité, a ajouté le gouverneur.

Moscou a intensifié ses frappes contre le réseau électrique ukrainien et d'autres infrastructures énergétiques depuis octobre, laissant des millions de personnes sans courant ni chauffage par des températures glaciales.

(Anna Pruchnicka, version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)