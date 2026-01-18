Ukraine-Une attaque massive de drones russes fait deux morts-Zelensky

Deux personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans une attaque massive de drones russes à travers l'Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche, a déclaré le président ukrainien Volodimir Zelensky, au moment où les négociateurs américains et ukrainiens se retrouvent à Miami pour discuter des garanties de sécurité et d'un plan de redressement pour l'Ukraine.

Moscou a accéléré sa campagne hivernale de frappes sur le réseau énergétique ukrainien tout en conduisant une offensive sur le champ de bataille, Kyiv étant sous la pression des Etats-Unis pour mettre fin à près de quatre ans de guerre.

Selon Volodimir Zelensky, les régions de Sumy, Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Khmelnytskyi et Odessa ont été visées par une attaque incluant plus de 200 drones et l'armée a enregistré 30 frappes sur 15 sites.

Une personne a été tuée dans la deuxième ville du pays, Kharkiv, a dit le maire Ihor Terekhov, qui a fait état les jours précédents de dégâts significatifs sur les sites énergétiques locaux à la suite de frappes russes.

Une deuxième personne a trouvée la mort, sans qu'il apparaisse encore clairement où.

Les principales agglomérations du pays, dont la capitale Kyiv, sont victimes de coupures d'électricité et de chauffage alors que la Russie cible un réseau électrique déjà sous tension à cause d'un froid glacial. Les habitants sont souvent confrontés à des températures allant jusqu'à -16 degrés.

Volodimir Zelensky a annoncé samedi avoir ordonné que les importations d'électricité et d'équipements électriques supplémentaires accélèrent dès que possible.

Le gouverneur régional de la région ukrainienne de Zaporizhzhia, occupée par la Russie, a annoncé de son côté dimanche que plus de 200.000 clients se retrouvaient sans électricité après une frappe ukrainienne de drones la veille.

