Ukraine-Une attaque de missile russe contre Kyiv fait un mort

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré que les forces russes avaient lancé des missiles balistiques contre Kyiv, ciblant une centrale électrique, tandis que le maire de la capitale, Vitali Klitschko, a indiqué qu'une frappe ayant touché un immeuble résidentiel avait fait un mort.

Une série d'explosions a secoué Kyvi mardi soir, et Volodimir Zelensky a déploré que l'Ukraine n'ait pas été avertie par ses partenaires occidentaux de ces missiles balistiques lancés par Moscou.

"Encore une fois, pas d'avertissement en avance de la part de nos partenaires", a écrit mardi soir Volodimir Zelensky sur Telegram. "D'après nos renseignements, les Russes préparent des lancements supplémentaires de missiles balistiques".

"Les faits montrent que la Russie ne considère pas devoir respecter les déclarations du président américain", a ajouté Volodimir Zelensky, faisant référence à la "trêve énergétique" entre Moscou et Kyiv décrétée ce week-end par Donald Trump.

"Et il est certainement injuste qu'elle détruise nos installations énergétiques alors que l'Ukraine ne reçoit aucun avertissement au sujet de lancements de missiles."

Plus tôt dans la journée, le président ukrainien avait déjà déploré que Kyiv n'avait pas été averti par ses alliés des tirs de missiles balistiques effectués la nuit précédente par Moscou.

Donald Trump a assuré mardi que Washington continuait de partager des renseignements avec Kyiv et que les efforts de son administration pour mettre fin à la guerre se poursuivaient.

(Ron Popeski; version française Camille Raynaud)