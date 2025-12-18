 Aller au contenu principal
Ukraine-Un mort après des frappes russes près d'Odessa
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 20:49

Des frappes russes menées jeudi près d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, ont fait un mort et endommagé des installations électriques.

Le gouverneur de la région d'Odessa, Oleh Kiper, a déclaré sur Telegram qu'une femme avait été tuée par un drone alors qu'elle était au volant de son véhicule, ses trois enfants ont été blessés.

Oleh Kiper a également demandé aux habitants qui subissent des coupures d'électricité de faire preuve de patience et d'arrêter de bloquer les routes en signe de protestation.

(Ron Popeski; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
