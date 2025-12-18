Ukraine-Un mort après des frappes russes près d'Odessa

Des frappes russes menées jeudi près d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, ont fait un mort et endommagé des installations électriques.

Le gouverneur de la région d'Odessa, Oleh Kiper, a déclaré sur Telegram qu'une femme avait été tuée par un drone alors qu'elle était au volant de son véhicule, ses trois enfants ont été blessés.

Oleh Kiper a également demandé aux habitants qui subissent des coupures d'électricité de faire preuve de patience et d'arrêter de bloquer les routes en signe de protestation.

(Ron Popeski; version française Camille Raynaud)