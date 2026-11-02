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Ukraine-Un bombardement russe fait 24 morts à Zaporijjia
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 19:13

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(Bilan actualisé, citation de Zelensky)

Un bombardement russe a fait au moins 24 morts dans un village de la région de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, ont déclaré déclaré lundi les services d'urgence ukrainiens.

Dans un message diffusé un peu plus tôt sur Telegram, le président Volodimir Zelensky avait fait état de 18 morts et cinq blessés. Il avait précisé que l'aviation russe avait d'abord largué des bombes planantes sur une école du village de Komychouvakha, utilisée pour la distribution de l'aide humanitaire.

Neuf bombes supplémentaires ont ensuite été larguées lors d'une nouvelle frappe, dont une a touché un abri utilisé par les habitants, a-t-il dit.

"Les Russes ne pouvaient pas ne pas savoir que chaque semaine, les habitants restés à Komychouvakha reçoivent de l'aide humanitaire à cet endroit. C'est une nouvelle preuve que la Russie ne veut pas d'une quelconque désescalade, qu'elle ne veut pas une vraie justice", a écrit Volodimir Zelensky.

Le village bombardé lundi est situé au sud-est de la ville de Zaporijjia, contrôlée par l'Ukraine alors que Moscou revendique l'ensemble de la région.

(Rédigé par Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar ; version française Tangi Salaün)

Guerre en Ukraine
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