Marvell (puces) rachète Lumentum (optique) pour 115 milliards de dollars

( AFP / I-HWA CHENG )

Le groupe américain de puces et composants électroniques Marvell Technology s'est entendu avec le spécialiste des technologies optique et photonique Lumentum pour racheter le groupe de San Jose (Californie), valorisé 115 milliards de dollars, selon un communiqué publié lundi.

Cette union destinée à capitaliser sur l'envolée des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle (IA) va réunir deux acteurs déjà bien positionnés dans l'écosystème IA.

Marvell conçoit ses propres puces, mais collabore aussi avec plusieurs géants de la tech, notamment Amazon qu'il a aidé à mettre au point ses processeurs Trainium, déployés massivement dans des centres de données de la filiale d'informatique à distance (cloud) Amazon Web Services (AWS).

Quant à Lumentum, il fournit des équipements et composants qui permettent, entre autres, de relier les armoires de serveurs dans des centres de données grâce à la fibre optique et aux lasers.

L'opération sera financée entièrement en actions et les deux parties comptent la finaliser lors du premier semestre de l'année fiscale 2028 de Marvell, c'est-à-dire entre février et juillet 2027.

A l'issue de ce rapprochement, les actionnaires de Lumentum détiendront environ un tiers du capital du nouveau groupe fusionné.

Pour Matt Murphy, PDG de Marvell, l'émergence de solutions optiques dans les centres de données, qui se substituent notamment aux connexions en cuivre jugées moins fiables, constitue "une opportunité de celles qu'on ne voit qu'une fois par génération", a-t-il expliqué dans le communiqué.