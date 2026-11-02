Ukraine-Un bombardement russe fait 18 morts à Zaporijjia - Zelensky

Un bombardement russe a fait 18 morts et cinq blessés dans un village de la région de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, a déclaré lundi Volodimir Zelensky.

Dans un message diffusé sur Telegram, le président ukrainien a précisé que l'aviation russe avait d'abord largué des bombes planantes sur une école du village de Komychouvakha, utilisée pour la distribution de l'aide humanitaire.

Neuf bombes supplémentaires ont ensuite été larguées lors d'une nouvelle frappe, dont une a touché un abri utilisé par les habitants, a-t-il dit.

(Rédigé par Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar ; version française Tangi Salaün)