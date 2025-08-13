 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine-Trump a dit vouloir obtenir un cessez-le-feu lors de sa réunion avec Poutine, dit Macron
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 16:21

Le président Donald Trump a exprimé sa volonté d'obtenir un cessez-le-feu en Ukraine lors de sa rencontre prévue vendredi en Alaska avec son homologue russe Vladimir Poutine, a déclaré mercredi Emmanuel Macron.

"Le président Trump a été très clair sur le fait que la volonté américaine était d'obtenir un cessez-le-feu à l'occasion de cette réunion en Alaska", a dit à la presse le président français à l'issue d'une réunion en visioconférence entre des dirigeants européens, le président ukrainien Volodimir Zelensky et Donald Trump.

"Le deuxième élément sur lequel les choses ont été très claires et exprimé ainsi par le président Trump, c'est que les questions territoriales qui relèvent de l'Ukraine ne peuvent être négociées et ne seront négociées que par le président ukrainien", a ajouté Emmanuel Macron.

(Rédigé par Zhifan Liu et Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
Défense
Emmanuel Macron
Donald Trump
Vladimir Poutine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank