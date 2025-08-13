Ukraine-Trump a dit vouloir obtenir un cessez-le-feu lors de sa réunion avec Poutine, dit Macron

Le président Donald Trump a exprimé sa volonté d'obtenir un cessez-le-feu en Ukraine lors de sa rencontre prévue vendredi en Alaska avec son homologue russe Vladimir Poutine, a déclaré mercredi Emmanuel Macron.

"Le président Trump a été très clair sur le fait que la volonté américaine était d'obtenir un cessez-le-feu à l'occasion de cette réunion en Alaska", a dit à la presse le président français à l'issue d'une réunion en visioconférence entre des dirigeants européens, le président ukrainien Volodimir Zelensky et Donald Trump.

"Le deuxième élément sur lequel les choses ont été très claires et exprimé ainsi par le président Trump, c'est que les questions territoriales qui relèvent de l'Ukraine ne peuvent être négociées et ne seront négociées que par le président ukrainien", a ajouté Emmanuel Macron.

(Rédigé par Zhifan Liu et Blandine Hénault)