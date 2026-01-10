Municipales à Paris: la gauche unie, sans LFI, légèrement devant Dati au 1er tour

Montage photo des six candidats aux municipales à Paris réalisé le 8 janvier 2026 ( AFP / JOEL SAGET )

La liste d'union de la gauche menée par le socialiste Emmanuel Grégoire, sans LFI, arriverait légèrement en tête du premier tour des municipales à Paris, devant la candidate de droite Rachida Dati, selon un sondage Ifop pour L'Opinion et Sud Radio paru samedi.

Quatre candidats sont en capacité de se maintenir au second tour, avec Pierre-Yves Bournazel, candidat Horizons soutenu par Renaissance, en troisième position, devant l'Insoumise Sophia Chikirou, selon cette enquête parue à quelques semaines du scrutin des 15 et 22 mars.

La gauche rassemblée derrière Emmanuel Grégoire (socialistes, écologistes, communistes et ex-Insoumis de L'Après), recueille 30% des intentions de vote, en baisse de trois points par rapport au précédent sondage Ifop réalisé en novembre, qui cumulait les scores des listes séparées d'Emmanuel Grégoire et du chef de file des écologistes David Belliard, avant que ces derniers annoncent un accord inédit d'union dès le premier tour.

"Je porte la seule liste désormais capable de battre Rachida Dati et ses amis d'extrême droite", s'est félicité Emmanuel Grégoire sur X.

Rachida Dati, candidate des Républicains, du MoDem et l'UDI, est créditée de 28% des intentions de vote, en hausse de deux points depuis ce même sondage.

"La dynamique est réelle, sur le terrain comme dans les sondages", a réagi sur X la ministre de la Culture et maire du 7e arrondissement.

L'écart entre Emmanuel Grégoire et Rachida Dati reste cependant dans la marge d'erreur, souligne l'Ifop.

Donné à 16%, Pierre-Yves Bournazel, candidat d'Horizons et du parti de Gabriel Attal, progresse de deux points, montrant selon son équipe de campagne qu'il est "le mieux placé et potentiellement le candidat le plus rassembleur".

La liste LFI de Sophia Chikirou atteindrait les 10%, seuil minimal pour se qualifier au second tour, en baisse de deux points par rapport à la précédente enquête réalisée avant que l'Insoumise se lance dans la course à la succession d'Anne Hidalgo.

A l'extrême droite, Sarah Knafo, qui a officialisé cette semaine sa candidature pour le parti d'Eric Zemmour Reconquête, obtiendrait 8% des voix, et son concurrent du RN Thierry Mariani 7%.

Le sondage a été réalisé en ligne du 5 au 9 janvier auprès d'un échantillon de 983 personnes représentatif de la population parisienne inscrite sur les listes électorales.