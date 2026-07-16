Ukraine-Sergii Koretsky nommé Premier ministre

Le Parlement ukrainien a désigné jeudi Sergii Koretsky, jusqu'alors PDG de Naftogaz, au poste de Premier ministre après l'éviction surprise de Ioulia Svyrydenko, qui était en fonction depuis le 17 juillet 2025.

Le Parlement avait accepté la démission de Ioulia Svyrydenko mardi, il a approuvé la nomination de son successeur par 289 voix.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky, qui avait d'ores et déjà adoubé Serguii Koretsky, a livré peu d'explications sur les raisons du départ de Ioulia Svyrydenko, suggérant simplement une volonté de remanier ses équipes.

Il estime que Sergii Koretsky est le mieux placé pour conduire le gouvernement, dont la priorité sera la gestion militaire et infrastructurelle de l'hiver à venir face aux attaques russes.

Sergii Koretsky, 48 ans, ingénieur de formation, occupait depuis mai 2025 la direction de la compagnie d'Etat Naftogaz spécialisée dans le transport de gaz naturel, l'extraction, le raffinage et le transport de pétrole.

S'adressant aux députés avant le vote de jeudi, il s'est fixé trois objectifs : la défense de l'Ukraine, la stabilité économique et l'intégration du pays au sein de l'Union européenne.

Il est le troisième Premier ministre à être nommé en Ukraine depuis l'invasion russe de février 2022.

(Reportage Anna Pruchnicka, Olena Harmash, version française Sophie Louet)