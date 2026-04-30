Ukraine-Relève obligatoire des troupes en première ligne

Le chef de l'armée ukrainienne a ordonné jeudi l'instauration d'une relève obligatoire de deux mois pour les soldats déployés en première ligne, une mesure destinée à répondre à un défi majeur pour l'armée de Kiev, en sous-effectif, dans la cinquième année de la guerre contre Moscou.

Le décret d'Oleksandr Syrskyi intervient alors que se multiplient des témoignages souvent éprouvants de soldats ukrainiens contraints de servir pendant des mois sous le feu ennemi, tandis qu'ils tentent d'endiguer des avancées russes lentes mais régulières.

Dans un communiqué, Oleksandr Syrskyi a expliqué que la domination des drones – que des experts décrivent comme ayant créé une vaste "kill zone" – a compliqué la logistique sur le champ de bataille et "transformé de manière significative» le concept des opérations de combat".

(Anna Pruchnicka; version française Nicolas Delame)