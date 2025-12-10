Ukraine-Macron, Merz et Starmer échangent avec Trump, le "travail intensif" continue

(Actualisé avec communiqué des pays du "groupe E3")

Le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz et le Premier ministre britannique Keir Starmer se sont entretenus mercredi avec le président américain Donald Trump au sujet des efforts visant à mettre un terme à la guerre en Ukraine, selon des communiqués diffusés par Paris et Londres.

Les dirigeants "ont discuté des derniers développements de la médiation engagée par les Etats Unis et salué leurs efforts pour parvenir à une paix robuste et durable en Ukraine et mettre fin aux tueries", ont précisé la France et le Royaume-Uni qui, avec, l'Allemagne, forment le "groupe E3".

"Ce travail intensif se poursuit et va se poursuivre dans les prochains jours", selon le communiqué, alors que les trois pays se sont efforcés ces dernières semaines, avec Kyiv, de formuler un plan de paix alternatif à celui proposé par les Etats-Unis, perçu comme potentiellement trop favorable à la Russie.

Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer et Donald Trump sont également convenus "qu'il s'agissait d'un moment critique pour l'Ukraine, pour son peuple et pour la sécurité commune de la région euro-atlantique".

Deux diplomates européens ont par ailleurs déclaré à Reuters, sous couvert d'anonymat, que plusieurs dirigeants européens, dont Emmanuel Macron et Keir Starmer, devaient se réunir à Berlin lundi pour discuter de la situation en Ukraine.

Le chancelier allemand avait pour sa part indiqué que de nouvelles discussions de coordination sur l'Ukraine auraient lieu dans les prochains jours, sans donner plus de précisions.

L'Ukraine reste déterminée à parvenir à une solution négociée, a-t-il dit lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue croate.

L'Elysée a par ailleurs fait savoir mercredi qu'une réunion de la "coalition des volontaires", une alliance internationale emmenée par le Royaume-Uni et la France pour soutenir l'Ukraine, devait se tenir jeudi après-midi en visioconférence. Le Premier ministre britannique Keir Starmer se joindra à l'appel, a indiqué Downing Street.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a prévu de présenter d'ici peu aux États-Unis la version révisée d'un plan de paix visant à mettre fin à la guerre menée par la Russie à la suite de

discussions

à Londres, lundi, avec les dirigeants français, allemand et britannique.

