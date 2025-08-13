Ukraine: Les questions territoriales seront négociées avec Kyiv a assuré Trump, selon Macron

Le président français Macron rencontre le chancelier autrichien Stocker à Paris

Le président américain Donald Trump s'est engagé auprès des dirigeants européens et du président ukrainien Volodimir Zelensky à ce que les questions territoriales soient négociées avec Kyiv dans le cadre d'un éventuel cessez-le-feu conclu avec la Russie, a déclaré mercredi Emmanuel Macron.

Donald Trump doit rencontrer vendredi le président russe Vladimir Poutine avec l'objectif d'avancer dans ses efforts destinés à mettre fin à la guerre en Ukraine.

Ces derniers jours, l'incertitude entourant l'issue du sommet Trump-Poutine a amplifié les craintes des Européens de voir les présidents américain et russe prendre des décisions de grande ampleur puis de contraindre Kyiv à accepter un accord défavorable, notamment concernant des échanges de territoires.

La Russie, qui a annexé la péninsule de Crimée en 2014, occupe près d'un cinquième du territoire ukrainien depuis le début le 24 février 2022 de ce que le Kremlin avait présenté comme une "offensive militaire spéciale" en Ukraine.

"Les choses ont été très claires et exprimé ainsi par le président Trump, c'est que les questions territoriales qui relèvent de l'Ukraine ne peuvent être négociées et ne seront négociées que par le président ukrainien", a déclaré mercredi Emmanuel Macron depuis le fort de Brégançon (Var) à l'issue d'une réunion en visioconférence entre les dirigeants européens, Volodimir Zelensky et Donald Trump.

"Il n'y a pas aujourd'hui de manière sérieuse des schémas d'échange territoriaux qui sont sur la table", a ajouté le chef de l'Etat.

"Le président Trump a été très clair sur le fait que la volonté américaine était d'obtenir un cessez-le-feu à l'occasion de cette réunion en Alaska", a encore affirmé Emmanuel Macron, avant de tenir une autre réunion rassemblant la "coalition des volontaires" pour l'Ukraine.

Selon le président français, Donald Trump a également exprimé sa volonté de mettre en place un sommet trilatéral avec Vladimir Poutine et Volodomir Zelensky, une demande répétée à plusieurs reprises par le président ukrainien.

"Nous souhaitons que [la réunion trilatérale] puisse se tenir en Europe dans un pays neutre qui soit accepté par toutes les parties", a dit Emmanuel Macron.

