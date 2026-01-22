Ukraine-Les questions territoriales pas encore réglées, dit Zelensky

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré jeudi qu'a été établi un document définissant les garanties sécuritaires que les Etats-Unis apporteront à Kyiv dans le cadre d'un accord de paix avec la Russie, mais que les questions territoriales n'étaient pas encore réglées.

S'exprimant devant des journalistes lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, il a estimé que Kyiv et Moscou devaient tous deux faire des compromis dans le cadre du processus de paix, voyant comme une étape "positive" la tenue prochaine d'une réunion trilatérale entre représentants ukrainiens, russes et américains.

"La question la plus délicate n'a pas été résolue", a-t-il dit à propos des territoires, "et je pense que les discussions trilatérales vont montrer les différentes variantes".

Volodimir Zelensky a livré ces commentaires après s'être entretenu avec Donald Trump en marge du Forum économique mondial. Le président américain a fait état d'une réunion positive et a déclaré que le message adressé au président russe Vladimir Poutine était: "La guerre doit cesser".

Un plan de paix préparé par Washington dans le but de mettre fin au conflit de près de quatre ans entre Kyiv et Moscou prévoit notamment le retrait complet des troupes ukrainiennes de la région du Donbass, dans l'est du pays, ce qui signifierait de céder à la Russie des territoires toujours contrôlés par les forces ukrainiennes. L'armée russe s'est emparée d'environ 90% du Donbass depuis le début de l'invasion lancée en février 2022.

(Yuliia Dysa à Kyiv; version française Jean Terzian, édité par Sophie Louet)