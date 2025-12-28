 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine-Les questions territoriales pas encore réglées, dit Trump
information fournie par Reuters 28/12/2025 à 23:19

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que beaucoup de progrès ont été réalisés sur le plan de paix entre l'Ukraine et la Russie, tout en admettant qu'il subsistait "un ou deux points épineux".

S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec le président ukrainien Volodimir Zelensky, qu'il a reçu à sa résidence floridienne de Mar-a-Lago pour des discussions, Donald Trump a admis que les questions territoriales n'étaient pas encore réglées.

Le président américain s'est par ailleurs entretenu dans la journée par téléphone avec le président russe Vladimir Poutine, à deux reprises, et a eu une réunion téléphonique avec plusieurs dirigeants européens à laquelle a participé également Volodimir Zelensky.

(Reportage Andrea Shalal; version française Jean Terzian)

Guerre en Ukraine
Donald Trump
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank