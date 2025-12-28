Ukraine-Les questions territoriales pas encore réglées, dit Trump

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que beaucoup de progrès ont été réalisés sur le plan de paix entre l'Ukraine et la Russie, tout en admettant qu'il subsistait "un ou deux points épineux".

S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec le président ukrainien Volodimir Zelensky, qu'il a reçu à sa résidence floridienne de Mar-a-Lago pour des discussions, Donald Trump a admis que les questions territoriales n'étaient pas encore réglées.

Le président américain s'est par ailleurs entretenu dans la journée par téléphone avec le président russe Vladimir Poutine, à deux reprises, et a eu une réunion téléphonique avec plusieurs dirigeants européens à laquelle a participé également Volodimir Zelensky.

