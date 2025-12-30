Ukraine-Les dirigeants européens vont s'entretenir à 10h00 GMT

(Actualisé avec officialisation)
Le Premier ministre polonais Donald Tusk va s'entretenir avec d'autres dirigeants européens au sujet de la situation en Ukraine à 10h00 GMT mardi, a confirmé un porte parole du gouvernement polonais après une information de la chaîne TVN24.
(Alan Charlish, Pawel Florkiewicz et Anna Wlodarczak-Semczuk ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)
