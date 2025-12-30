 Aller au contenu principal
Ukraine-Les dirigeants européens vont s'entretenir à 10h00 GMT
30/12/2025 à 10:19

(Actualisé avec officialisation)

Le Premier ministre polonais Donald Tusk va s'entretenir avec d'autres dirigeants européens au sujet de la situation en Ukraine à 10h00 GMT mardi, a confirmé un porte parole du gouvernement polonais après une information de la chaîne TVN24.

Guerre en Ukraine
