Ukraine-Les dirigeants européens vont s'entretenir à 10h00 GMT

(Actualisé avec officialisation)

Le Premier ministre polonais Donald Tusk va s'entretenir avec d'autres dirigeants européens au sujet de la situation en Ukraine à 10h00 GMT mardi, a confirmé un porte parole du gouvernement polonais après une information de la chaîne TVN24.

(Alan Charlish, Pawel Florkiewicz et Anna Wlodarczak-Semczuk ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)