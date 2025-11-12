 Aller au contenu principal
Ukraine-Le gouvernement suspend le ministre de la Justice dans le cadre d'une enquête sur la corruption
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 09:25

Le gouvernement ukrainien a suspendu mercredi le ministre de la Justice, Herman Halouchtchenko, dans le cadre d'une enquête sur la corruption dans le secteur de l'énergie, a annoncé la Première ministre du pays.

Les autorités ukrainiennes ont inculpé sept personnes dans le cadre d'un système de pots-de-vin présumé de 100 millions de dollars (85,75 millions d'euros) impliquant de hauts fonctionnaires du secteur de l'énergie, ce qui a suscité la colère de l'opinion publique.

Herman Halouchtchenko, auparavant ministre ukrainien de l'Energie, a fait l'objet d'actes d'enquête, a déclaré son ministère mardi.

Il n'a pas précisé si cela était lié à l'affaire de corruption dans le secteur de l'énergie sur laquelle le Bureau national de lutte contre la corruption a enquêté.

Herman Halouchtchenkoa approuvé la décision du gouvernement, déclarant dans un message publié sur Facebook que "la suspension pour la durée de l'enquête est un scénario civilisé et approprié".

"Je me défendrai dans l'arène juridique et prouverai ma position", a-t-il ajouté sans donner plus de détails sur les causes de l'enquête.

Les accusations de pots-de-vin dans le secteur de l'énergie sont particulièrement sensibles auprès du grand public alors que de longues coupures d'électricité quotidiennes, causées par les attaques russes contre les infrastructures énergétiques, touchent une grande partie du pays.

(Rédigé par Anastasiia Malenko ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)

Guerre en Ukraine
