Ukraine-Le courant rétabli pour plus d'un million de foyers dans la région de Kyiv
information fournie par Reuters 28/12/2025 à 12:27

(Actualisé avec précisions et contexte)

DTEK, le principal fournisseur d'énergie privé d'Ukraine, a annoncé dimanche être parvenu à rétablir le courant pour plus d'un million de foyers à Kyiv et dans ses environs, au lendemain d'une attaque aérienne russe qui avait provoqué des coupures d'urgence.

Dans un communiqué, DTEK précise avoir rétabli l'électricité pour 748.000 foyers à Kyiv et 347.000 autres en périphérie de la capitale. L'opérateur ajoute que les habitants de la rive droite de Kyiv pourraient faire face à des coupures de courant planifiées et que la situation reste "plus difficile" sur la rive gauche, où les coupures d'urgence sont toujours en vigueur.

Deux districts de la région de Kyiv sont également encore affectés par des coupures de courant d'urgence, selon DTEK.

Moscou a attaqué l'Ukraine aux premières heures de samedi avec près de 500 drones et 40 missiles, poursuivant ainsi son offensive militaire malgré les initiatives de paix menées par les Etats-Unis pour mettre fin à une guerre qui dure depuis près de quatre ans.

(Reportage Dan Peleschuk; version française Claude Chendjou)

Guerre en Ukraine
