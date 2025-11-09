Ukraine-Lavrov se dit prêt à rencontrer son homologue américain Rubio

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré dimanche être prêt à rencontrer le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, précisant que les intérêts de la Russie devraient être pris en compte pour qu'une paix intervienne en Ukraine.

"Le Secrétaire d'Etat Marco Rubio et moi comprenons le besoin de communications régulières", a-t-il déclaré à l'agence de presse étatique russe RIA.

"Il est important de discuter du problème ukrainien et de promouvoir l'agenda bilatéral. C'est la raison pour laquelle nous communiquons par téléphone et sommes prêts à organiser des réunions en tête-à-tête quand nécessaire", a ajouté Sergueï Lavrov.

Le Kremlin a démenti vendredi toute disgrâce du ministre russe des Affaires étrangères auprès de Vladimir Poutine après l'arrêt le mois dernier des efforts en vue d'organiser un sommet entre le président russe et son homologue américain Donald Trump.

Reuters et d'autres médias ont rapporté que Washington a annulé le nouveau sommet entre les deux présidents après que le ministère russe des Affaires étrangères a envoyé un message indiquant que Moscou n'était pas enclin à répondre aux exigences américaines sur le dossier ukrainien.

