 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mercosur: la France "ne signera pas" un accord qui "condamnerait" ses agriculteurs, assure Genevard
information fournie par AFP 09/11/2025 à 10:42

La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, à l'Elysée le 29 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, à l'Elysée le 29 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La France ne "signera pas un accord" qui "condamnerait" ses agriculteurs, a assuré dimanche la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, trois jours après des propos "positifs" d'Emmanuel Macron quant à un possible feu vert sur l'accord commercial entre l'UE et le Mercosur.

"Nous voulons soutenir nos agriculteurs et c'est pourquoi la France ne signera pas un accord qui les condamnerait à terme", a déclaré la ministre dans le JDD, réaffirmant les "lignes rouges" de la France.

Celles-ci sont au nombre de trois: "une clause de sauvegarde agricole spécifique", des "mesures miroir" empêchant l'importation en Europe de produits agricoles moins-disants que les normes européennes sanitaires et environnementales et un renforcement des contrôles sanitaires.

A propos de la clause de sauvegarde, l'idée serait, selon la ministre, de "pouvoir enclencher un frein d'urgence si, par exemple, la filière est menacée par une chute massive de prix liée à un afflux des denrées importées".

Elle a toutefois reconnu que de nombreux points étaient à éclaircir, assurant de sa "vigilance" : "Qui décide ? Qui vérifie ? En combien de temps ? Quels critères déclenchent le mécanisme ? Nous sommes en train de l'examiner en nous posant une seule question: ce dispositif est-il réellement efficace et protecteur pour nos agriculteurs ?".

Interrogée sur la possibilité pour la France de "bloquer" le processus, alors que le Brésil a évoqué une signature avec l'UE d'ici au 20 décembre, Mme Genevard a assuré que la France "a les moyens de se faire entendre" et souligné que d'autres Etats-membres partagent ses inquiétudes parmi lesquels la Pologne, l'Autriche, les Pays-Bas, l'Irlande et la Hongrie.

"Tant que ces garanties ne sont pas écrites, validée et acceptées par nos partenaires du Mercosur, la France restera sur sa position", a assuré Mme Genevard.

Jeudi, au Brésil, Emmanuel Macron s'était dit "plutôt positif" sur la possibilité d'accepter cet accord commercial décrié en France, tout en affirmant rester "vigilant", assurant quelques heures plus tard, lors d'une nouvelle étape de sa tournée sud-américaine, au Mexique, que "la France continue d'attendre des réponses claires".

Ces propos, alors que la France a longtemps jugé l'accord inacceptable avant ces clauses, ont été dénoncés par une grande partie de la classe politique française et le monde agricole.

Agriculteurs en colère
Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 11:07

    Elle raconte, mais l'autre fait ce qu'il veut...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le journaliste et essayiste Jean-Claude Guillebaud, le 18 septembre 2003 à Paris, lors de l'enregistrement d'une émission de télévision ( AFP / JEAN-PIERRE MULLER )
    Décès du journaliste Jean-Claude Guillebaud
    information fournie par AFP 09.11.2025 12:13 

    Le journaliste et essayiste Jean-Claude Guillebaud, ancien lauréat du prix Albert Londres, est décédé samedi en Charente à l'âge de 81 ans, a-t-on appris dimanche auprès de sa famille et du journal Sud Ouest, son employeur historique. Jean-Claude Guillebaud avait ... Lire la suite

  • Donald Trump (g) et Xi Jinping à Busan, en Corée du Sud, le 30 octobre 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    La Chine assouplit l'exportation de métaux rares vers les Etats-Unis
    information fournie par AFP 09.11.2025 11:50 

    Nouveau signe d'apaisement après la rencontre Trump-Xi de la semaine dernière: la Chine a confirmé dimanche suspendre une interdiction d'exportation vers les Etats-Unis de gallium, germanium et antimoine, des métaux rares cruciaux pour l'industrie moderne. Pékin ... Lire la suite

  • Une route inondée en raison de fortes pluies à 9 de Julio, dans la province de Buenos Aires, en Argentine, le 5 novembre 2025 ( AFP / Luis ROBAYO )
    Pluies records, infrastructures en jachère: quand la pampa argentine se noie
    information fournie par AFP 09.11.2025 11:40 

    De l'eau à perte de vue, des champs qui macèrent... Des centaines de milliers d'hectares de pampa argentine, coeur agricole du pays, sont engorgés ou inaccessibles depuis des mois, la faute à des pluies inhabituelles et des infrastructures en souffrance. Odeur ... Lire la suite

  • Une passante devant le port de Kaliningrad, le 15 octobre 2025 ( AFP / Alexander NEMENOV )
    Dans l'exclave russe de Kaliningrad, l'isolement face aux voisins de l'Otan
    information fournie par AFP 09.11.2025 11:39 

    Kaliningrad "n'est certainement pas une ville qui capitule", affirme Alexandre, bravache. A 1.000 km de Moscou, l'exclave russe surarmée ressent tout le poids de son isolement et tente de chasser l'impression de siège face à la Pologne et la Lituanie, ses voisins, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank