Ukraine-Lavrov se dit prêt à rencontrer son homologue américain Rubio

(Actualisé avec nouvelles déclarations, contexte et proposition sur le traité régissant les armes nucléaires)

par Guy Faulconbridge et Anton Kolodyazhnyy

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré dimanche être prêt à rencontrer le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, précisant que les intérêts de la Russie devraient être pris en compte pour qu'une paix intervienne en Ukraine.

"Le Secrétaire d'Etat Marco Rubio et moi comprenons le besoin de communications régulières", a-t-il déclaré à l'agence de presse étatique russe RIA.

"Il est important de discuter du problème ukrainien et de promouvoir l'agenda bilatéral. C'est la raison pour laquelle nous communiquons par téléphone et sommes prêts à organiser des réunions en tête-à-tête quand nécessaire", a ajouté Sergueï Lavrov.

Le Kremlin a démenti vendredi toute disgrâce du ministre russe des Affaires étrangères auprès de Vladimir Poutine après l'arrêt le mois dernier des efforts en vue d'organiser un sommet entre le président russe et son homologue américain Donald Trump.

Reuters et d'autres médias ont rapporté que Washington a annulé le nouveau sommet entre les deux présidents après que le ministère russe des Affaires étrangères a envoyé un message indiquant que Moscou n'était pas enclin à répondre aux exigences américaines sur le dossier ukrainien.

Près de quatre ans après le début de son invasion de l'Ukraine, la Russie dit désormais contrôler 19% des terres ukrainiennes qu'elle considère juridiquement comme russes, bien que l'Ukraine et les puissances européennes ne l'ont jamais accepté.

Sergueï Lavrov a rappelé que Donald Trump et Vladimir Poutine se sont entendus sur des exigences du président russe formulées en juin 2024 et des idées soumises par l'émissaire américain Steve Witkoff, lors de leur sommet en Alaska en août dernier.

Le président russe exige de l'Ukraine qu'elle renonce à rejoindre l'alliance militaire de l'Otan et retire ses troupes des quatre provinces que Moscou considère comme parties de la Russie : Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia.

L'Ukraine a déjà rejeté toute reddition des terres ukrainiennes et une adhésion à l'Otan reste un objectif stratégique pour Kyiv, inscrit dans la constitution du pays.

"Nous attendons désormais la confirmation des Etats-Unis que les accords d'Anchorage restent en vigueur", a déclaré Sergueï Lavrov.

Il a par ailleurs ajouté que Washington avait informé par voie diplomatique Moscou être en train d'étudier la proposition de Vladimir Poutine de maintenir les dispositions prises dans le Nouveau traité de réduction des armes stratégiques (News Start), après son expiration le 5 février 2026.

(Bureau de Reuters; version française Zhifan Liu)