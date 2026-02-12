Ukraine: la Russie lance une vaste attaque contre Kyiv

Un homme marche dans une rue par une froide journée d'hiver dans le centre de Kiev

‌La Russie a lancé ​tôt jeudi une vaste attaque de missiles contre Kyiv, ​la capitale ukrainienne, ont déclaré ​des responsables.

"Une vaste ⁠attaque contre la capitale ‌est en cours", a déclaré le maire ​de ‌Kyiv, Vitali Klitchko, sur ⁠Telegram.

Il a indiqué que des immeubles avait été ⁠touché et ‌que des équipes médicales ⁠d'urgence avaient été ‌dépêchées.

Le chef de ⁠l'administration militaire de Kyiv, ⁠Timour Tkatchenko, ‌a déclaré qu'au moins ​une frappe ‌avait été signalée dans une banlieue de ​l'est de la capitale.

Des explosions ⁠ont été entendues dans la ville par des journalistes de Reuters.

(Ron Popeski et Valentyn Ogirenko; version française ​Camille Raynaud)