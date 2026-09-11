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Ukraine-La Russie a mené des frappes contre Kyiv-responsables
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 03:31
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Des frappes russes ont provoqué tôt vendredi un incendie dans un immeuble résidentiel de neuf étages à Kyiv, la capitale de l'Ukraine, ont dit les autorités municipales sur Telegram.

Il a en outre été demandé à la population de la ville de se mettre à l'abri en raison d'une alerte aux drones.

Reuters n'a pas immédiatement été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
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