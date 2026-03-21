Ukraine -La région de Tchernihiv privée d'électricité après une attaque russe

La plupart des habitants de la région de Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine, étaient privés d'électricité samedi après une attaque de drone russe, a indiqué le gouverneur local, Viacheslav Tchaous.

Il a précisé que des équipes de réparation étaient à l'oeuvre pour rétablir le réseau. La région, qui borde la Russie et le Bélarus, comptait, avant la guerre, près d'un million d'habitants.

(Max Hunder; version française Nicolas Delame)