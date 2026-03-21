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Ukraine -La région de Tchernihiv privée d'électricité après une attaque russe
information fournie par Reuters 21/03/2026 à 08:42

La plupart des habitants de la région de Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine, étaient privés d'électricité samedi après une attaque de drone russe, a indiqué le gouverneur local, Viacheslav Tchaous.

Il a précisé que des équipes de réparation étaient à l'oeuvre pour rétablir le réseau. La région, qui borde la Russie et le Bélarus, comptait, avant la guerre, près d'un million d'habitants.

(Max Hunder; version française Nicolas Delame)

Guerre en Ukraine
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