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Ukraine-L'UE renouvelle pour six mois ses sanctions contre 2.600 individus et entités russes
information fournie par Reuters 14/03/2026 à 17:37

L'Union européenne a renouvelé samedi pour six mois des sanctions contre quelque 2.600 individus et entités soutenant l'effort de guerre russe en Ukraine, la Hongrie et la Slovaquie ayant renoncé à opposer leur veto.

Le Conseil européen a déclaré que ces mesures visant des personnes et entités jugées responsables de saper ou menacer l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine avaient été prolongées jusqu'au 15 septembre.

Les sanctions - gel des avoirs, interdiction de voyager dans l'UE - ont été levées pour deux individus, dont le courtier néerlandais de produits pétroliers Niels Troost, selon un diplomate de l'UE.

La Hongrie et la Slovaquie avaient demandé qu'un certain nombre d'oligarques russes soient retirés de la liste, selon des sources diplomatiques européennes.

(Rédigé par Philip Blenkinsop, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Guerre en Ukraine
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3 commentaires

  • 18:26

    L'UE ne veut pas la paix, c'est clair.

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