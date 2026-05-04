Ukraine-L'armée intensifie ses attaques contre les ports-ministre

La Russie a intensifié ses attaques contre les ports ukrainiens depuis le début de l'année, avec plus de 800 drones déployés en quatre mois, soit dix fois plus qu'en 2025 sur la même période, a déclaré lundi le ministre ukrainien des Infrastructures.

Les ports de la région d'Odessa (sud), cibles régulières de l'armée russe, sont vitaux pour l'Ukraine dont les ressources proviennent essentiellement des exportations de céréales et de métaux.

En dépit des attaques de l'armée russe, plus de 30 millions de tonnes de biens ont été acheminées des ports d'Ukraine depuis le début de l'année, a précisé le ministre des Infrastructures Oleksii Kouleba sur l'application Telegram.

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, en février 2022, les bombardements russes ont endommagé ou partiellement détruit plus de 900 structures ou bâtiments liés au transport maritime, dont 177 navires civils, a-t-il ajouté.

(Rédigé par Yuliia Dysa, version française Sophie Louet, édité par Blandine Hénault)