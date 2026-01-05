Ukraine-L'ancienne vice‑PM canadienne Chrystia Freeland nommée conseillère économique

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a annoncé lundi la nomination de l’ancienne vice-Première ministre canadienne Chrystia Freeland comme conseillère au développement économique.

"À l'heure actuelle, l'Ukraine doit renforcer sa résilience interne, à la fois dans l'intérêt du redressement de l'Ukraine si la diplomatie donne des résultats aussi rapidement que possible, et pour renforcer notre défense si, en raison des retards de nos partenaires, il faut plus de temps pour mettre fin à cette guerre", a écrit Volodimir Zelensky sur X.

Chrystia Freeland, qui a des origines ukrainiennes, a été vice-Première ministre du Canada entre 2019 et 2024. Elle est députée au Parlement canadien et représente Ottawa comme envoyée spéciale en Ukraine.

(Rédigé par Max Hunder et Pavel Polityuk, version française Bureau de Gdansk, édité par Blandine Hénault)